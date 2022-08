45 hectares brûlés après un incendie dans une casse automobile à Noirterre

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 5 août vers 14h30 dans une casse automobile située à Noirterre, commune déléguée de Bressuire dans le nord Deux-Sèvres. Les flammes se sont propagées à des champs de chaume. "C'est maîtrisé, le feu est fixé. Il n'y a pas de victime", nous indique Jean-François Moreau le maire délégué de Noirterre, 1er adjoint à la maire de Bressuire. 56 pompiers ont été mobilisés. "Les fumées dégagées ne sont pas considérées comme toxiques", assure ce vendredi soir la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué.

Le feu s'est déclaré "dans une casse automobile illégale. Casse auto que j'avais pourtant alerté auprès des services de l'Etat mais ça n'a pas beaucoup bougé et voilà ça devait arrivé. L'incendie s'est déclaré et après le feu avec le vent très tourbillonnant cet après-midi s'est propagé sur les parcelles agricoles autour et a brûlé 45 hectares", raconte l'élu.

Un très fort soutien des agriculteurs

Il précise qu'il n'y a pas eu d'évacuations. "Les pompiers ont très vite protégé les maisons et il y a eu un très fort soutien des agriculteurs de la commune qui sont arrivés avec du matériel pour déchaumer les terrains ou les inonder".

Routes et ligne SNCF coupées

"L’incendie a justifié la coupure de la circulation sur les départementales D938 Ter, D4 et D138. Les automobilistes sont invités à ne pas emprunter ces axes pour le moment", précise la préfecture dans un communiqué publié à 19 heures. "La circulation SNCF a également dû être interrompue. 15 voyageurs qui circulaient sur la ligne Tours - Les Sables-d'Olonne ont été stoppés à Thouars et acheminés par voie routière à Bressuire". La SNCF évoque une reprise estimée du trafic à 20 heures.

69 foyers sont également privés d'électricité à Noirterre. "Gérédis a procédé à la coupure de la ligne électrique soumise au sinistre. Le nécessaire est là encore fait pour rétablir la situation au plus vite", poursuit la préfecture.