Une quarantaine de bateaux rassemblés pour une free party... en mer, dans la baie de Cannes

C'est une intervention que les gendarmes ne sont pas habitués à faire. Ce dimanche, vers 17 heures, ils sont intervenus pour faire cesser une fête... par bateaux interposés. C'est d'abord un bateau de luxe, qui mouillait au large des îles de Lérins, dans la baie de Cannes, qui a décidé de mettre de la musique à fond sur une sono. Sans que l'on sache si c'était prévu, ou s'ils ont été attirés par les les décibels, une cinquantaine de bateaux, de taille et de niveau de luxe très variés sont alors venus stationner autour, en pleine mer. Au total, entre 100 et 150 personnes ont profité de la fête.

Des verbalisations

Si cette free party ne posait pas de problème sanitaire - après tout, tout le monde était sur son bateau - elle faisait du bruit, et faisait craindre des incidents, avec autant d'embarcations rassemblées. Les gendarmes de la brigade nautique, appuyés par un bateau des douanes sont donc intervenus pour faire cesser la musique, et disperser tout le monde. Sur le bateau-sono, plusieurs personnes ont été verbalisées, pour les nuisances sonores et une consommation excessive d'alcool.