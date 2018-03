9-21 Sente des Dorées, 75019 Paris, France

Un incendie s'est produit lundi soir vers 18h20 à l’Hôpital Jean Jaures dans le 19ème arrondissement de Paris. Le feu aurait pris dans une dans une armoire électrique, située au 3ème étage de l’établissement. La fumée s’est propagée aux 4ème et 5ème étages, qui ne sont pas occupés par des patients.

Aucun blessé a fait savoir la direction de l'hôpital, mais trente-huit patients ont dû être évacués durant deux heures, entre minuit et 2 heures du matin, principalement du service de SSR virose chroniques (soin de suite et de rééducation après une opération), vers une douzaine d'autres établissements de santé de Paris. Ils y resteront le temps de restaurer les réseaux électriques et informatique, et de remettre en état les étages endommagés.

90 patients, dont des patients du service de soins palliatifs, sont encore dans l’établissement et en sécurité explique la direction, afin de ne pas les "perturber par des transferts inutiles vers un autre hôpital".