Une quarantaine de plaintes pour escroquerie contre un agent commercial d'une concession automobile d'Anglet

Une quarantaine de plaintes ont été déposées au commissariat de Bayonne à l’encontre d’un agent commercial de l’enseigne Kia Erramuzpe Automobiles d'Anglet. L’employé indélicat faisait signer des contrats de leasing à des clients qui se sont retrouvés grugés. La direction de l’établissement a, elle aussi, engagé une action en justice contre son ancien employé licencié pour faute grave.

Des clients déboussolés

Thierry est au bout du rouleau : comme des dizaines de clients, il a été victime du commercial véreux. En juin 2020, il pense pourtant avoir réalisé une bonne affaire : une voiture neuve avec de nombreuses options en leasing pour 200 euros par mois et possibilité de rouler 15 000 kilomètres par an. Sauf que le contrat électronique que lui fait signer le salarié est tout autre : pas plus de 5000 kilomètres sur l’année et pas d’entretien.

"La grosse escroquerie"

Thierry tombe de haut : "On nous a orienté très rapidement vers ce qui s'appelle le leasing. Le commercial, très sympa, nous oriente vers un modèle automatique bourré d'options. On lui a quand même précisé que nous avions un budget qui était limité : on ne pouvait pas dépasser 200 euros, entretien inclus. Donc, il nous a dit textuellement « Pas de souci pour le financement ». Il m'a dit « Tu vas recevoir un code sur ton téléphone ». Effectivement, j'ai reçu un code sur mon téléphone, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait". C'est alors que le vendeur indélicat aurait agi selon Thierry : "Il m'a dit, « attends, passe moi ton téléphone, je vais m'en occuper. » Il a signé électroniquement, lui, de sa propre main sur mon téléphone". Résultat, au lieu des 15.000 kilomètres par an, entretien inclus, il est aujourd'hui en possession d'une voiture "qui nous coûte 195 euros par mois, avec pas d'entretien et 5.000 kilomètres par an", à peine 400 km par mois.

La direction porte plainte également

Le patron de l’établissement incriminé, Pascal Bonnières, précise que le commercial en question "a été licencié pour faute grave". L’établissement a également porté plainte auprès de la police, mais "80% des dossiers litigieux ont été réglés" souligne le PDG. Selon lui, les choses devraient se débloquer pour les autres cas, lorsque le procureur de la République de Bayonne aura pris une décision.