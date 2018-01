Des policiers qui se mobilisent en solidarité avec leurs collègues de la région parisienne agressés durant le weekend à Champigny sur Marne et à Aulnay sous Bois

Saint-Étienne, France

Le syndicat Alliance demande au gouvernement de rétablir les peines plancher pour les auteurs de ce type d'agression sur les forces de l'ordre. Il ne se sentent pas soutenus dans leur travail quotidien face a une violence verbale et physique qui tend a se généraliser même dans une ville de province comme Saint-Étienne.

Témoignage de Frédéric Garcelon, secrétaire départemental Loire du syndicat alliance

Après l'agression de leurs collègues ce weekend en région parisienne, les policiers ne se sentent pas soutenus dans leur travail quotidien et demandent plus de fermeté au gouvernement et notamment, le retour de la peine plancher pour les agressions de policiers comme l'explique Pierre Cognard, secrétaire départemental du syndicat Alliance...

Le syndicat Alliance qui regrette que l'autre syndicat de policiers n'ai pas choisi de manifester dans l'unité.

Une autre manifestation est donc programmée mardi prochain à l'appel du syndicat "Unité SGP Police Force Ouvrière "