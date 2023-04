Une quarantaine de pompiers haut-garonnais et tarnais en renfort sur l'incendie dans les Pyrénées-Orientales

17 pompiers de Haute-Garonne (et 4 engins : il s'agit d'un groupe "feux de forêts" et un chef de colonne) et 20 sapeurs-pompiers du Tarn (composé des centres de secours de Castres, Mazamet, Labruguière et Labastide) sont partis ce dimanche en renfort dans les Pyrénées-Orientales : à l'anse de Peyrefitte, entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. Un important incendie s'est déclaré dans la matinée.

Des quartiers évacués

À 18h ce dimanche, le bilan est de plus de 650 hectares de végétation parcourus. Plus de 300 pompiers sont mobilisés, grâce au renfort des départements voisins notamment. La tâche est particulièrement compliquée à cause du vent violent, plus de 100km/h sur le secteur. Plusieurs quartiers sur les hauteurs de Cerbère sont priés d'évacuer.