Une quarantaine de pompiers mobilisés sur un gros incendie à Léguevin près de Toulouse

Les flammes sont visibles de loin, notamment depuis la nationale 124 en direction de Auch. Un incendie très impressionnant est en cours à Léguevin, route de la Salvetat

à l'ouest de Toulouse, sur un hangar agricole de 1200 m2. Une quarantaine de pompiers de Haute-Garonne sont mobilisés depuis 4h ce dimanche matin.

Par chance, il n'y avait personne et les flammes ne menacent aucune habitation aux alentours. Ce sont des engins agricoles et essentiellement de la paille qui sont partis en fumée. On ignore pour l'instant ce qui a provoqué cet incendie.

Plusieurs engins à incendie sont encore sur place.