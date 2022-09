Une quarantaine de militants anti-chasse manifestent sur la place Masséna à Nice

Les associations de défense de l'environnement sont vents debout contre l'ouverture de la chasse qui a eu lieu ce dimanche 11 septembre dans les Alpes-Maritimes pour quelques 6000 détenteurs d'un permis.

Huit associations de défense de la cause animale se sont réunies, ce samedi à 15h, place Masséna à Nice pour demander le report de l'ouverture de la chasse à l'année prochaine en 2023. " Cet été fut éprouvant pour les animaux : la chaleur excessive et la sécheresse ont été difficile à supporter, et la faune sauvage n'a pas comme les humains la possibilité de s'en protéger" explique ces associations regroupées dans le collectif animalier 06.