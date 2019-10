Une quarantième victime de la route dans le Puy-de-Dôme

Dore-l'Église, France

C'est une femme de 57 ans qui a perdu la vie ce mardi après-midi dans un accident à Dore-l'Eglise, à la limite entre Puy-de-Dôme et Haute-Loire. La météo était pluvieuse avec la présence de brouillard. Elle a visiblement perdu le contrôle de sa voiture dans un virage alors qu'elle circulait sur la D202 entre Dore-l'Eglise et Arlanc où elle travaillait. Le véhicule a fini sa course contre un arbre en contrebas de la route. Les secours n'ont pas pu la réanimer.

C'est la quarantième victime de la route depuis le début de l'année 2019 dans le département du Puy-de-Dôme.