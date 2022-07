Une querelle de voisinage à Laval se termine par une violente bagarre et l'agresseur prend la fuite

Le 4 juillet en début de soirée, dans une résidence à Laval, un homme d'une vingtaine d'années se présente au domicile de son voisin. Il se plaint du bruit. Le ton monte et les coups pleuvent. Une violente bagarre éclate. Le jeune agresseur passe à tabac son voisin à qui un médecin prescrira 5 jours d'ITT.

Les policiers arrivent sur les lieux mais ne trouvent pas le jeune homme qu'ils connaissent déjà pour d'autres affaires de violence. Il a pris la fuite. Il est activement recherché. Et puis, le samedi 9 juillet, il refait surface et se présente au commissariat où il est placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il nie les faits et fait porter le chapeau à son voisin. Il a été placé en détention provisoire jusqu'à son procès, ce mercredi, en comparution immédiate au tribunal correctionnel.