Une quinquagénaire armée d'un fusil se retranche chez elle dans un petit village de Dordogne

Le calme du petit village d'Archignac a été troublé ce mercredi 19 mai vers midi. Une quinquagénaire s'est retranchée chez elle avec une arme alors que sa famille venait à sa rencontre.

Une femme isolée

Cette dame vit seule et est très isolée depuis des années, sans aide et sans ressources. La mairie lui apporte parfois quelques paniers repas mais elle ne veut voir personne. La communication avec l'extérieur se fait par des petits mots posés sur la fenêtre. Au vu d'une situation qui ne cessait de se détériorer le maire a fini par alerter sa famille. Ses sœurs sont venues prendre de ses nouvelles, et face à son silence elles ont alerté les pompiers.

Retranchée avec son fusil

Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont aperçu la quinquagénaire armée derrière une fenêtre. Les gendarmes de Sarlat ont alors été mobilisés, une petite vingtaine de militaires dont un négociateur. Mais la forcenée a quitté la maison sans armes et dans les bois. Elle a pu être interpellée sans violences et hospitalisée à Sarlat où elle sera enfin prise en charge. Chez elle, les gendarmes ont retrouvé un fusil neuf millimètres sans munition posé sur le rebord de la fenêtre et trois autres vieux fusils dans une armoire, que lui avait laissé son compagnon disparu depuis quelques années.