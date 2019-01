Un quinquagénaire entre la vie et la mort après une bagarre à Poitiers

Par Baudouin Calenge et Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

C'est l'histoire d'une bagarre qui finit mal. Vendredi dernier, deux hommes sortent du Bar "le Printania", quartier de la gare à Poitiers. Une dispute éclate. Le plus jeune assène deux coups de poings au visage du plus vieux. Mauvaise chute ! Ce dernier est, depuis, entre la vie et le mort au CHU.