Une quinzaine d'automobilistes arrêtés en état d'ébriété près d'une boîte de nuit en Mayenne

Les gendarmes de la Mayenne renforcent leur présence sur les routes du département, afin d 'inciter les conducteurs à la prudence . Une opération de contrôle a donc été menée dans la nuit du samedi 4 mars au dimanche 5 mars près de la boîte de nuit La Chamade, à Entrammes. Au total, 24 infractions ont été relevées par une quinzaine de forces de l'ordre mobilisées.

ⓘ Publicité

Une centaine de voitures contrôlées

Au total, une centaine de voitures et de conducteurs ont été contrôlés. Parmi les infractions enregistrées : conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants. Les gendarmes mayennais ont arrêté 14 automobilistes en état d'ivresse et un autre qui roulait sous l'emprise de stupéfiants.