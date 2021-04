Une quinzaine d'engins explosifs découverts par des enfants à Felon

Une équipe de démineurs de Colmar a récupéré une quinzaine de grenades, un obus mortier et plusieurs kilos de munitions datant des deux dernières guerres mondiales à Felon, dans le Territoire de Belfort. Ces objets, dont certains se sont révélés être encore dangereux aujourd'hui, ont été découverts mardi par trois enfants âgés de 10 à 14 ans alors qu'ils se promenaient indique le maire de Felon, Serge Marlot.

Laissés là par imprudence ?

Ces objets ont été trouvés dans un premier temps par un particulier qui n'avait pas signalé leur présence, puis découverts par la suite par des enfants, ce qui agace un peu le maire de Felon Serge Marlot, qui appelle les habitants à faire preuve de prudence, car l'issue aurait pu être dramatique : "Cela aurait pu se gâter car il y avait un obus et trois grenades américaines susceptibles de démarrer, cela aurait pu être critique. On est dans un coin où il y a la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il faut donc se méfier. Si on trouve quelque chose comme ça, on ne touche pas, on balise, on téléphone. On ne laisse pas ça au bord d'un étang, ou au bord de la route parce que ce sont les gamins qui vont les trouver et qui vont trouver ça rigolo. Sauf que ça ne va pas être drôle ni pour les parents, ni pour les enfants. Mon message est de dire qu'il faut faire attention car il va y en avoir pour une dizaine d'années à sortir toutes ces munitions du sol".