Une quinzaine d'ordinateurs et de vélos dérobés à l'école Saint-Exupéry de Rive-de-Gier

Ce lundi 29 mars, les élèves de l'école élémentaire Saint-Exupéry n'ont pas eu cours. Et pour cause : l'établissement scolaire a été cambriolé pendant le weekend.

La vitre de la porte d'entrée principale a été brisée permettant l'entrée du ou des cambrioleurs. Au moins quatre portes de salles de classes ont été cassées dont celle de la salle informatique. Les voleurs ont dérobé une quinzaine d'ordinateurs mais aussi six tablettes numériques. Des voleurs qui ne s'en sont pas arrêtés là puisqu'ils ont également dérobés une quinzaine de vélos, la plupart mis à la disposition de l'établissement pour les élèves mais aussi des vélos appartenant à des élèves et qui étaient entreposées à l'école dans le cadre d'un atelier vélo.

Ce lundi, la police a mené ses premières investigations sur place et une enquête a été ouverte pour vol par effraction. Le directeur de l'établissement, Julien Doumi, a déposé plainte au commissariat de Saint-Chamond et ne cache pas sa colère mais aussi son inquiétude car même si c'est la première fois que des actes atteignent un tel stade, il y a selon lui trop d'intrusions fréquentes dans l'école.

Le directeur de l'école Saint-Exupéry ne cache pas sa colère et son inquiétude après le vol et souhaite des mesures pour assurer la sécurité des élèves.

"On est choqués par ce qui s'est produit ! Pourquoi arriver à tels actes ? En pensant qu'il s'agit de matériel que des enfants du quartier utilisent tous les jours, voir ce matériel volé et dégradé nous met cruellement en colère. Sur les faits que moi je constate depuis le début de l'école scolaire, je suis à un peu plus de 50% de faits "d'intrusions" sur l'école. L'urgence, c'est de sécuriser l'école : peut-être ré-hausser les grilles de l'école, ce qui est prévu aussi, c'est de fermer les deux préaux. Et puis il y a cette question qui fait débat, celle des caméras peut-être dissuasives pour ceux qui souhaitent dégrader et malmener l'école. Après il y a aussi la loi qui touche la liberté individuelle et je me dis qu'avant de mettre en place quoi que ce soit, il faut vérifier qu'on puisse le faire! "

La police va entamer les enquêtes de voisinage, l'étude des caméras à proximité de l'école... mais il n'y a pour l'heure aucun suspect.