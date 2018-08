Le Mans, France

"On a toujours eu des soucis sur cette place, mais là ça devient grave, ils sont de plus en plus incontrôlables" : le patron du restaurant La Bohème, en face du Monoprix, est encore marqué par la scène à laquelle il a assisté jeudi dernier, et qui a poussé une quinzaine de commerçants à adresser un courrier au maire, Stéphane Le Foll, ainsi qu'au préfet de la Sarthe. "Une maman avec sa petite fille dans une poussette s'est retrouvée prise dans un mouvement de foule avec une quarantaine de jeunes. L'un des mes serveurs a eu la présence d'esprit de mettre sa main et sa jambe pour empêcher la tête de la petite de frapper le sol, sinon elle aurait eu la tête complètement éclatée ! Il faut que ça s'arrête, qu'on se saisisse du problème parce qu'il va y avoir un drame sur la place, c'est sûr".

Un entretien avec le maire sollicité "en urgence"

Columbus Café, McDonald's, Venezia... : au total, seize commerçants de la place de la République et de la rue du Docteur Leroy font part de leur exaspération face à un climat dont tous affirment qu'il s'est singulièrement dégradé. Ils réclament "un entretien en urgence avec [le maire] avant qu'un drame se produise".

La place de la République est depuis longtemps déjà un lieu de rassemblement mais "les gamins désœuvrés qui traînent devant le McDo et le Crédit Lyonnais sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus jeunes" assure ce restaurateur. "Cela concerne tout le monde, et en premier lieu le premier magistrat de la ville, M. Le Foll".

Contacté par France Bleu Maine, le cabinet du maire indique qu'il n'a pas encore reçu le courrier, mais qu'il y aura "évidemment une réponse".