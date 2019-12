Une quinzaine de coups de feu tirés dans le quartier de Planoise à Besançon : trois personnes blessées

Rue de Fribourg, Besançon, France

Une quinzaine de feu de coups de feu ont retenti ce mercredi à Besançon, dans le quartier de Planoise, rue de Fribourg, vers 19h15. D'après nos informations, trois ou quatre tireurs cagoulés ont visé au moins deux personnes avec une mitraillette automatique. Ils ont ensuite pris la fuite à pied, et auraient été récupérés par un scooter, un peu plus loin. Ils auraient agi sur fond de trafic de drogue.

Pronostic vital engagé

Deux hommes directement visés par les tirs sont blessés. L'un d'entre eux, âgé de 34 ans, a reçu plusieurs balles dans le thorax et son pronostic vital est engagé. Le second, âgé de 31 ans, est touché au niveau de la cuisse et ses jours ne sont pas en danger. Ils sont tous les deux hospitalisés au CHU de Besançon.

Un adolescent de 14 ans a lui été éraflé par une balle. Légèrement blessé, il a été emmené à l'hôpital par sa famille mais il n'était pas visé par les tireurs.

Une quinzaine de douilles et une grenade retrouvées

Les policiers ont retrouvé sur les lieux une quinzaine de douilles, correspondant à des balles de 5,65 mm. Ils ont aussi découvert une grenade sous une voiture qui se trouvait à proximité des victimes. Une équipe de démineurs de Colmar a été mobilisée pour neutraliser cet engin explosif.

Le parquet de Besançon a ouvert une enquête mais ne confirme pas le contexte de trafic de drogue. La police judiciaire est saisie.