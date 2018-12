La préfecture de l'Oise ordonne la fermeture de 17 lycées après les débordements en marge de manifestations

La préfecture de l'Oise a décidé de fermer 17 lycées publics ce vendredi et ce samedi dans le département après des débordements ce jeudi en marge de manifestations de lycéens. Un policier à été roué de coups à Beauvais.

Beauvais, France

La mobilisation des lycéens prend de l'ampleur dans l'Oise, avec de nouveaux rassemblements et défilés de jeunes ce jeudi à Beauvais, Creil ou encore à Méru. Des rassemblements marqués par plusieurs débordements qui poussent la préfecture a fermé plusieurs établissements ce vendredi et ce samedi, une décision rarissime.

Un policier roué de coups

La situation a dégénéré à Beauvais ce matin : des vitrines ont été brisées, des poubelles incendiées. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Selon la préfecture de l'Oise, un policier a été "lynché" par un groupe d'individus, de casseurs. Impossible de dire s'ils faisaient partie des lycéens. À cette heure-ci, aucune interpellation n'est annoncée.

Fermeture exceptionnelle des lycées

Par mesure de sécurité et pour éviter toute escalade, la préfecture de l'Oise a décidé de fermer ce vendredi et ce samedi, toute la journée, 17 établissements. Voici la liste par commune :

Beauvais : lycée Félix Faure, lycée Jeanne Hachette, lycée Paul Langevin, lycée François Truffaut, lycée Jean-Baptiste Corot, lycée des Jacobins.

Breuil-le-Vert : lycée Roberval

Chantilly : lycée Jean Rostand, lycée La Forêt

Creil : lycée Jules Ulrhy

Méru : lycée Condorcet, lycée Lavoisier

Montataire : lycée André Malraux

Nogent-sur-Oise : lycée Pierre et Marie Curie

Noyon : lycée Jean Calvin, lycée Charles de Bovelles

Saint-Maximin : lycée Donation Robert et Nelly de Rothschild

Les lycéens rejoignent les gilets jaunes mais cette mobilisation est surtout l'occasion de dénoncer la réforme du bac et Parcoursup que certains ont toujours du mal à digérer.

Mesures préventives avant l'Acte IV des gilets jaunes samedi

En prévision de la nouvelle journée de manifestation annoncée samedi, la préfecture de l'Oise a également pris un arrêté pour interdire à partir de ce jeudi soir et jusqu'à dimanche soir, la vente d'alcool à emporter, la vente de produits permettant de fabriquer des artifices et la vente de produits combustibles (interdiction de remplir des bidons d'essence). Des arrêtés semblables ont été pris par la préfecture de la Somme et de l'Aisne.