Une quinzaine de plants de cannabis découverts chez une élue héraultaise

L'élue, son mari et leur fils sont actuellement en garde à vue (photo d'illustration)

Voilà une affaire qui va faire parler à Cournonsec (Hérault). Une élue de la commune au sud de Montpellier a été interpellée et placée en garde à vue après la découverte de plants de cannabis à son domicile. En tout, une quinzaine de pieds de cannabis ont été retrouvés dans le jardin ainsi qu'un laboratoire.

ⓘ Publicité

Une odeur de cannabis

Mardi 4 octobre, alors que les deux gendarmes de la compagnie de Castelnau-le-Lez sillonnent le secteur de Cournonsec, l'un d'entre eux est interpellé par une très forte odeur de cannabis. Les militaires décident de suivre leur flair qui les conduit directement chez une élue de la commune héraultaise. Lors de leur investigation, les gendarmes découvrent une quinzaine de pieds de cannabis, dans le jardin. Des plantes très volumineuses, ce qui laisse penser qu'elles étaient là depuis un petit moment.

Le lendemain, à l'aide d'un chien, les équipes sont revenues pour continuer les constatations dans le domaine. C'est dans une dépendance qu'un laboratoire est découvert. À l'intérieur, il était possible de traiter la récolte, mais aussi de la conditionner pour "de la vente en grosse quantité", d'après une source proche du dossier. Les traces sur place laissent également penser que la plantation était bien plus importante par le passé. L'élue, tout comme son mari et leur fils ont été placés en garde à vue. Ils pourraient être présentés en comparution immédiate avant la fin de la semaine.