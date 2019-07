Une quinzaine de voitures incendiées dans l'Aire urbaine de Belfort-Montbéliard dans la nuit de vendredi à samedi

Les secours et forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises dans la nuit de vendredi à samedi. Une quinzaine de véhicules incendiés a été retrouvée, notamment à Belfort et à Grand-Charmont.

Grand-Charmont, France

La nuit de vendredi à samedi a été agitée pour les pompiers et forces de l'ordre de l'Aire urbaine. Ils ont dû intervenir à plusieurs reprises, notamment pour des feux de voitures et de poubelles.

Entre 23h et 1h du matin, une dizaine de véhicules a été incendié dans le Territoire de Belfort, dont 7 à Belfort quartier des Résidences. Des incendies provoqués, a priori, par des cocktails molotov.

Une école visée

En plus des voitures, des poubelles ont aussi été enflammées, un peu plus tard dans la nuit. Des palettes également, qui ont été jetées sur les préaux de deux écoles : la maternelle Martin Luther King et la primaire Louis Pergaud, situées rue de Zaporojie. Avec la chaleur des flammes, une vitre de l'école primaire a explosé.

Propagation d'un feu sur un garage

Le Pays de Montbéliard non plus n'y a pas échappé. A Grand-Charmont, 5 voitures ont été incendiées, dont une à cause d'un feu de poubelle qui s'est propagé. L'incendie d'une autre voiture, située rue des Ardennes dans le quartier des Fougères, s'est répandu sur un garage.

20 jeunes seraient en cause. Ils ont lancé des pierres aux secours et aux forces de l'ordre avant de prendre la fuite. Ils sont en cours d'identification, une enquête est ouverte.