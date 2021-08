Une radio pirate anti pass sanitaire dans le Morbihan

Quelle surprise pour certains auditeurs du Morbihan, qui ont vu sur l’écran RDS de leur autoradio, le nom ANTIPASS apparaître sur la fréquence 107,9 Mhz. Une radio résolument illégale et dont le nom est on ne peut plus explicite, puisque les propos tenus y sont anti pass sanitaire.

J'aime bien le débat mais entendre des arguments comme ça, c'est assez fâcheux

Des propos « nauséabonds » selon Rémy, un vacancier qui témoigne sur France Bleu Armorique. Les voix se revendiquant d’un collectif morbihannais « jamais cité » se positionnaient « comme des résistants et reprenaient tout un vocabulaire de la seconde guerre mondiale. On est sous l’occupation, sous un régime totalitaire. Ceux qui se font vacciner sont faibles et participent à une sorte de transhumanisme. Et j’en passe sur le vocabulaire qui fait référence à la shoah ».

Rémy, comme d’autres qui témoignent sur les réseaux sociaux, expliquent avoir capté cette radio samedi, dimanche et lundi. Pas ce mardi. À chaque fois, le même programme en boucle, avec des séquences thématiques de 2-3 minutes.

Rien sur le 107,9 MHz dans le Morbihan ce mardi, contrairement au week-end passé © Radio France - Eric Bouvet

Aucun signalement

Le CTA (Comité Territorial de l’Audiovisuel) de Rennes, dont dépendent les radios bretonnes et que nous avons contacté, explique ne pas avoir été saisi de cette affaire, mais devait faire remonter l’information au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) à Paris.