Une randonneuse, blessée, retrouvée après une nuit de recherches à Saint-Bonnet-du-Gard

La nuit a été longue. Pour tout le monde. D'abord pour cette randonneuse. Mais aussi pour tous les gendarmes mobilisés à sa recherche depuis ce mardi en fin d'après-midi. Vers 17h, alors que cette femme de 69 ans, d'origine anglaise selon les pompiers, était partie se promener avec ses chiens dans les collines de Saint-Bonnet-du-Gard, elle se blesse, et ne peut plus marcher. Elle "s'est égarée en plein massif forestier et a chuté dans un aven de plusieurs mètres", selon les sapeurs-pompiers du Gard.

La nuit tombe. Un important dispositif de recherche est rapidement déployé pour tenter de la localiser : une dizaine de militaires de la gendarmerie, ainsi que de nombreux sapeurs-pompiers. Des moyens spéciaux sont déployés tels que des chiens spécialisés dans la recherche de personnes et un hélicoptère de la section aérienne de Montpellier. "Les premières recherches qui se terminent aux alentours de 3h00 du matin ne permettent malheureusement pas de localiser la victime, d'autant que son téléphone portable n'émet plus", expliquent les gendarmes.

Les recherches reprennent dès 8h du matin, ce mercredi. Avec encore plus de moyens. Il y a cette fois une vingtaine gendarmes, mais aussi un maître de chien Saint-Hubert, un hélicoptère de la gendarmerie et encore plusieurs sapeurs-pompiers.

C'est l'hélicoptère, vers 10h, qui permet de repérer la victime au lieu-dit "Les Garrigues Basses". Les gendarmes se portent immédiatement à ses cotés, rejoints par un véhicule de secours à personnes des sapeurs pompiers.

Elle est "saine et sauve", mais évidemment choquée et fatiguée après cette nuit passée en plein froid, en pleine nature. D'après les sapeurs-pompiers, elle "ne souffre que d'une légère hypothermie et de traumatismes bénins" aux jambes.

La randonneuse a été transportée à l'hôpital Carémeau, à Nîmes, pour des radios de contrôle.

"En cette période de l'année où la nuit tombe rapidement, évitez de partir en randonnée à une heure tardive. Signalez-vous à des proches si vous partez seul. Portez de vêtements de couleurs vives, facilement repérables. Munissez-vous d'un téléphone portable chargé, dont les données mobiles doivent être activées. En cas de détresse, l’opérateur gendarmerie qui reçoit l’appel renvoie alors un SMS à la victime. Dans ce SMS, il y a un lien sur lequel il vous faut simplement cliquer et l’émetteur obtient votre position, à quelques mètres près." Gendarmerie du Gard

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le lien suivant, une application pour faciliter les secours dans la nature.