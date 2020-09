Une randonneuse chute de 180 mètres au massif du Hohneck, elle est récupérée par les gendarmes

Une chute spectaculaire d'une randonneuse de 23 ans, ce lundi 28 septembre, dans le massif du Hohneck, au Wormspel, vers 11 heures.

La jeune femme a perdu l'équilibre et a chuté sur une pente et s'est retrouvée 180 mètres plus bas. Elle a terminé sa course sur les rochers. Elle souffre d'une fracture ouverte de la cheville et d'une suspicion de fracture du col du fémur. Elle était accompagnée de ses deux chiens.

Récupérée à l'aide des cordes des gendarmes de montagne

C'est une autre randonneuse qui a donné l'alerte, en entendant ses cris. Originaire de Strasbourg, elle a été conduite à l'hôpital Pasteur de Colmar. Les gendarmes l'ont récupéré grâce à leur cordage.

L'intervention des gendarmes - Peloton de gendarmerie de montagne de Hohrod

L'hélicoptère Delta Juliette n'a pas pu intervenir, à cause du brouillard, trop épais sur le massif. Six gendarmes secouristes sont intervenus, ainsi que quatre pompiers EPIM, Équipiers de Première Intervention Montagne.