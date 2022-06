Une randonneuse d'une soixantaine d'années retrouvée morte en Ariège

Elle était recherchée depuis le mardi 31 mai. Une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée morte près de Saurat, en Ariège. Elle était partie randonner et avait disparu dans le secteur du pic de la Journalade. Les gendarmes du peloton de haute montagne (PGHM) ont retrouvé son corps ce jeudi 2 juin. La randonneuse avait débuté sa marche avec un homme qui est ensuite apparemment parti de son côté. Le parquet de Foix confirme à France Bleu Occitanie qu'une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort et qu'une autopsie va être pratiquée. Selon la Dépêche, il s'agit d'une ancienne professeure de biologie de Foix.

