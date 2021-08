Une randonneuse haut-savoyarde de 52 ans portée disparue à la Dent de Cons

Une randonneuse haut-savoyarde de 52 ans est portée disparue depuis le jeudi 12 août. Six jours après, le 18 août, les gendarmes et les CRS de haute-montagne continuent les recherches pour tenter de la retrouver.

Une randonneuse de 52 ans n'a pas donné signe de vie depuis le jeudi 12 août. Elle était partie seule en balade du côté de la Dent de Cons, au-dessus d'Ugine, à mi-chemin entre la Savoie et la Haute-Savoie à cette date. Et depuis, plus aucune nouvelle.

Des recherches en cours

La randonneuse en question est de la région, et vient de Haute-Savoie. Les CRS de Modane et les gendarmes de montagne étaient encore en train de faire des recherches dans le secteur ce mercredi 18 août, à l'aide d'un hélicoptère. Elles devraient reprendre ce jeudi si rien n'avance d'ici là.