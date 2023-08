Une randonneuse portée disparue dans les Pyrénées-Orientales

"C'est une disparition très inquiétante" pour les secouristes de Haute Montagne. Juliette Noir, randonneuse rémoise de 25 ans, n'a pas donné signe de vie depuis mercredi 16 août. Les secouristes lancent un avis de recherche.

Traverser les Pyrénées

Juliette Noir est partie avec une amie en randonnée au départ de Banyuls-sur-Mer pour aller jusqu'à l'Atlantique en traversant les Pyrénées par le GR10 (Banyuls-Hendaye). En début de semaine, son amie tombée malade en cours de chemin, fait une pause de quelques jours pour se reposer. Elle devait rattraper Juliette une fois rétablie. Les deux amies sont donc restées en contact par message pour se retrouver plus loin dans le parcours. Le dernier message envoyé par Juliette date de mercredi en début d'après-midi : arrivée à la zone du lac de Bouillouses, au pied du Carlit, elle aurait écrit vouloir monter le massif du Carlit et se serait mise à l'abri sous un arbre le temps d'un orage. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis.

Une investigation et des moyens engagés

Les Secours en montagne enquêtent sur cette disparition. Ils ont contacté tous les refuges par lesquelles la randonneuse est passée et ceux par lesquelles elles auraient pu potentiellement se diriger (refuges des bones hores, refuge des Bouillouses, etc...). Ils ont aussi mené des investigations dans les différents services d'urgences et ont élargi leurs recherches jusqu'en Arièges.

Des moyens ont également été engagés ce samedi. L'hélicoptère Dragons 66 avec deux secouristes de Haute Montagne et un médecin ont survolé la zone dans l'après-midi. Des secours pédestres dans la zone Bouillouses - Carlit ont aussi été mobilisés.

Les secours rappellent les numéros d'urgences, le 17 ou le 112, si quelqu'un pense l'avoir croisée.