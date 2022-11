Une rave party a lieu depuis vendredi soir au Col de la Chal

Les gendarmes surveillent une rave party ce dimanche 13 novembre au Col de la Chal entre Saint-Jean-de-Vaulx et Saint-Georges-de-Commiers (Isère). Entre 200 et 400 fêtards sont réunis depuis vendredi 11 novembre au soir et doivent partir aux alentours de midi. Ils sont installés sur un terrain privé. Le propriétaire doit se rendre sur place dans la matinée selon les gendarmes.

ⓘ Publicité

Contrôles et prévention

Les gendarmes procèdent à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants au niveau de la route d'accès au terrain. Depuis l'après-midi du samedi 12 novembre, quatre personnes ont été contrôlées positives. Cette opération se poursuit ce dimanche 13 novembre car au moment du départ, les fêtards seront nombreux sur la route. Les gendarmes glissent donc toujours un mot de prévention.