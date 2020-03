Plus de 500 personnes pour une rave party à Saint-Jacques-de-Thouars dans les Deux-Sèvres

Plus de 500 personnes se sont retrouvées dans un hangar agricole de Saint-Jacques-de-Thouars ce weekend. La police a également mené des contrôles routiers à Mauzé-Thouarsais et suspendu six permis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.