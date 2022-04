Une rave party avortée sans heurts à Chaillac ce week-end

"C'est une organisation bien huilée, deux jours avant un de nos conseillers qui est agriculteur est passé dans la zone et n'a rien vu". Le maire de Chaillac (Indre), Mathieu Moreaux, est presque impressionné. Ce week-end, une cinquantaine de personnes ont tenté d'organiser une rave party sur un champ et un bois privés. Mais le projet a été avorté samedi, avec l'aide de la gendarmerie.

Des teuffeurs originaires de région bordelaise

Ce sont des conseillers municipaux qui aperçoivent plusieurs voitures se diriger vers la zone samedi 2 avril en fin de matinée. Intrigués par autant de passage, ils préviennent le maire Mathieu Moreaux. Sur place, les élus découvrent qu'une cinquantaine de personnes sont installées depuis la veille au soir

Le champ, prévu pour faire du foin, a été piétiné, et la clôture du bois coupée. La cinquantaine de teuffeurs ont apporté tout le nécessaire : sono, groupe électrogène, luminaires... De quoi organiser une vraie free party. Tous sont originaires de la région bordelaise, et se sont réunis pour organiser cette fête en hommage à l'un de leurs amis, décédés. C'est l'une des membres du groupe qui s'est souvenue de la commune pour y être venue plus jeune.

Immédiatement, le maire contacte les gendarmes et les services de préfecture : les grands axes sont bloqués pour empêcher d'autres teuffeurs d'arriver, et un arrêté est pris pour saisir le matériel. Sans altercation, les gendarmes convainquent les fêtards de partir.

Un système de vidéoprotection à venir

Selon le maire, c'est la première fois qu'une tentative de rave party a lieu sur la commune. Mais l'élu se dit conforté dans l'idée de mettre en place un vidéosurveillance sur la commune. "Ils avaient mis du chatterton sur les plaques d'immatriculation pour que les gendarmes ne les relèvent pas : mais en arrivant dans le village elles étaient sûrement encore visibles. Avec des caméras, on aurait pu les repérer" explique Mathieu Moreaux. Déjà lancé, le projet devrait voir le jour d'ici l'été.

Les propriétaires du champ et du bois, quant à eux, devraient aller porter plainte ce lundi.