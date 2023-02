Une rave party clandestine rassemble plus d'un millier et demi de personnes sur un site industriel à Lens

Dans la nuit de ce vendredi à samedi, entre 1.500 et 2.000 personnes se sont réunies à l'occasion d'une rave party clandestine, organisée sur l'ancien site industriel de Tréfileurope, devenu une friche aujourd'hui qui s'étale entre les communes de Lens, Loison-sous-Lens, Sallaumines et Noyelles-sous-Lens. Sur place, les participants assurent que la fête doit continuer jusqu'à demain dimanche, voire lundi matin.

ⓘ Publicité

La police quadrille la zone et interdit depuis ce samedi matin l'entrée aux voitures et aux piétons. Pour l'instant, aucune évacuation du site n'est prévue, seulement "une sécurisation". Le sous-préfet de Lens Jean-François Raffy est sur place.

La préfecture du Pas-de-Calais parle d'"un rassemblement non autorisé de type rave-party en cours rue du Marais à Lens. Il n’a pas fait l’objet d’une déclaration comme la réglementation l’exige". Ce rassemblement se déroule au sein d’un vaste site industriel de plusieurs hectares, désaffecté depuis plusieurs années et particulièrement dangereux et complexe en raison de sa situation géographique (à proximité immédiate de l’autoroute A21 qui n’est pas grillagée, d’une rivière et de l’entreprise NEXANS qui a dû cesser son activité en raison des intrusions), de ses toitures instables et de la présence de fosses.

Les autorités appellent à la prudence au niveau de l'autoroute A21 sur Lens : "Des piétons étant susceptibles d’être présents sur l’autoroute au niveau du site, les automobilistes empruntant l’A21 sont invités à être particulièrement vigilants", alerte la préfecture.

Les organisateurs occupent un hangar désaffecté. © Radio France - Léni Flouvat

"On n'a pas fermé l'œil de la nuit"

Sur Facebook, plusieurs voisins du site se sont plaints du bruit et des vibrations qu'ils disent avoir entendues toute la nuit. Très remontée, Tiffany écrit que c'était "la java toute la nuit jusqu'à 7h ce matin ! Jusqu’à ressentir des vibrations à m’en donner mal au ventre et au cœur. On n'a pas fermé l’œil de la nuit alors qu’on se lève à 4h toute la semaine pour bosser et qu’aujourd’hui c'est mon seul jour de repos. Notre fille de deux ans s’est même réveillée plusieurs fois en disant qu’elle avait peur. C’est un manque de respect incroyable, à partir d’une certaine heure, on baisse la musique et on pense aux voisins." Eric, un autre internaute, parle d'"une nuit agitée par un boom boom qui a duré jusqu'à 8h du matin."

Une autre s'inquiète de vivre une deuxième nuit agitée ce samedi soir : "La police barre la rue, mais les plus malins passent par l'arrière du stade Léo Lagrange. C'est sous le pont qu'il faut s'installer. J'en ai vu arriver enroulés dans des édredons, prêts à faire une nouvelle nuit... La patrouille évite les nouvelles entrées, mais on laisse les 2.000 autres poursuivre la fête ? On les évacue à quel moment ? On laisse faire ?"