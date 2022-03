Une rave party d'au moins 4500 personnes en cours sous les éoliennes de Villeveyrac

Entre 4 500 et 5 000 personnes participent à une rave party dans l'Hérault sur le plateau des éoliennes de Villeveyrac. Les teufeurs ont investi le site dans la nuit de vendredi à samedi.

Le rendez vous était dans les tuyaux depuis deux à trois semaines, une rave party se préparait quelque part dans l'Aude ou l'Hérault. C'est sur le plateau des éoliennes de Villeveyrac que les teufeurs sont arrivés en nombre en début de weekend.

Ils seraient depuis ce samedi entre 4 500 et 5 000 participants. Le maire de Villeveyrac, qui s'est rendu sur place avec une de ses adjointes a compté plus de 1 000 véhicules, dont beaucoup d'immatriculations étrangères italiennes sur le site et aux abords. Des voitures abandonnées, embourbées dans des chemins ou au bord de vignes.

Un village de tentes et un mur de sons

Tout a été installé en quelques heures, à commencer par les sonos, deux selon Christophe Morgo, dont un important mur de sons, ainsi que des tentes de ravitaillement. Les gendarmes sont positionnés à l'entrée du site.

Une rave party de 1 500 à 2 000 personnes avait déjà eu lieu au même endroit pour le réveillon de la Saint Sylvestre.

Beaucoup d'étrangers participent à cette rave party - Christophe Morgo

Les teufeurs devraient quitter le site dimanche ou lundi.