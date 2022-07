Une rave party en cours à Boischampré près d'Argentan

Une rave party s'est installée dans l'Orne sur la commune de Boischampré près d'Argentan. Les teufeurs sont arrivés vendredi et ont indiqué repartir dimanche soir. Le maire, compte porter plainte.

Les teufeurs se sont installés vendredi à Boischampré et comptent rester sur la commune jusqu'à dimanche soir.

Les habitants de Boischampré et des hameaux alentours se sont réveillés au son de la musique électronique à pleines enceintes dans la nuit de vendredi à samedi. C'est sur cette commune de l'Orne, près d'Argentan, que les teufeurs ont été appelés à se retrouver suite à des messages sur les réseaux sociaux.

L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour cette Rave Party à Boischampré. - Facebook

Ce samedi 2 juillet, la gendarmerie dénombraient déjà 200 véhicules sur place et de nombreux ont convergé toute la journée vers le site. Les organisateurs ont l'accord du propriétaire du terrain où les teufeurs se sont installés et ils ont indiqué rester jusqu'à ce dimanche soir et nettoyer les lieux.

Le maire compte porter plainte

"Une situation intenable pour les hameau," c'est ainsi que le maire de la commune, Michel Lerat, qualifie l'événement. L'élu a été réveillé à 3h30 du matin ce samedi par un coup de téléphone des gendarmes pour l'informer de l'installation de la rave party sur sa commune. Depuis, il a reçu de nombreuses plaintes de ses administrés qui subissent donc de la musique jour comme nuit. "Avec le vent, la musique peut s'entendre jusqu'à Argentan," s'exaspère le maire. C'est la troisième fois qu'une telle fête est organisée sur le terrain en question et "au moins la sixième fois depuis que je suis là," indique l'élu. Michel Lerat en a assez et compte porter plainte.