Une rave-party en cours d'évacuation dans le secteur de Bédarieux

Une rave-party non autorisée, dans le secteur de Bédarieux, est en cours d'évacuation par les gendarmes depuis dimanche matin (illustration).

Les gendarmes de l'Hérault ont été alertés, dès dimanche matin, pour une rave-party non autorisée dans un coin isolé de la commune de Bédarieux au Nord de Béziers. L'évacuation du site, toujours en cours ce lundi matin, a commencé dans la matinée de dimanche. Près de 500 teufeurs se trouvaient sur place.

La Croix-Rouge a été mobilisée à la demande de la Préfecture de l'Hérault. Un dispositif de sécurité a été mis en place et des contrôles sont réalisés aux entrées et sorties jusqu'à la fin de la rave. Pour l'heure, aucun incident n'a été signalé et l'évacuation se poursuit dans le calme selon la compagnie de gendarmerie de Béziers.