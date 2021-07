Une rave party en cours dans le Calvados, près de Potigny

La fête sauvage a démarré ce dimanche matin entre minuit et une heure. Les gendarmes ont rapidement sécurisé la zone et mis en place des contrôles. Les pompiers sont arrivés sur place en début de matinée pour faire de la prévention. Selon la préfecture du Calvados, l'organisateur a été identifié.

Les gendarmes ont été rapidement avisés de la rave party et se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux.

Environ 400 personnes se sont retrouvées dans la nuit sur un terrain situé entre les communes de Sassy et Rouvres, près de Potigny dans le Calvados, en bordure de la départementale 91. Les gendarmes rapidement prévenus se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux, et mettre en place des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.

Les pompiers ont de leur côté engagé des moyens depuis le début de la matinée. Ils assurent un point de prévention sur les risques liés à l'alcool et au au Covid.

La préfecture du Calvados ne relate pas d'incidents. Elle indique que l'organisateur a été identifié. Quant au propriétaire du terrain concerné, il ne porte pas plainte.