Une rave-party en cours dans le Doubs entre Mancenans et Accolans

Plusieurs appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On l'attendait plutôt en Haute-Saône, elle se déroule finalement dans le département du Doubs. Une rave-party est cours entre Mancenans et Accolans, à proximité du stade de motocross, précise la gendarmerie ce dimanche 17 janvier en fin de matinée. Plusieurs centaines de teufeurs se sont regroupés pendant la nuit sur un terrain avec leur matériel et des groupes électrogènes.

Les gendarmes présents sur place

Près de 25 gendarmes sont actuellement sur place pour empêcher d'éventuels participants de rejoindre le site. Les forces de l'ordre effectuent également des contrôles.