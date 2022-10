La rave party terminée à Cagny, le maire envisage un dépôt de plainte

La rave-party en cours à Cagny a pris fin ce dimanche vers 11H a appris France Bleu Picardie auprès du maire de Cagny. Une centaine de fêtards étaient encore sur place ce dimanche à 11H et partaient petit à petit. Alain Molliens indique que le rassemblement de fêtards, non autorisé, se situait sur une terrain vague aux confins de sa commune, limitrophe d'Amiens et de Saint-Fuscien. Sur place, des véhicules venus de toute la Picardie, mais aussi de Normandie ou de région parisienne. L'édile a reçu de nombreux coups de fil de riverains excédés plusieurs fois dans la nuit de samedi à dimanche, car le volume de la musique était très élevé.

"C'est la rave party de trop"

Selon le maire de Cagny, ce terrain, situé à proximité d'un pont de la rocade sud d'Amiens, est régulièrement prisé des teuffeurs : "Là, c'est la rave-party de trop, explique-t-il à France Bleu Picardie. Avec le vent qui a porté la musique, ce sont les habitants de Cagny, des quartiers sud d'Amiens et même de Longueau qui n'ont pas pu dormir de la nuit : ça fait 5 à 6.000 personnes !"

Une plainte envisagée par le maire de Cagny

Alain Molliens indique à France Bleu Picardie qu'il va "prendre attache avec la maire d'Amiens Brigitte Fouré, car le terrain est en partie situé sur la commune d'Amiens, et aussi avec la préfecture." Le maire de Cagny indique qu'il va "très sûrement" porter plainte, après consultation de ses élus.

Aucun dégât matériel n'a été relevé sur place par le maire de Cagny. Les fêtards encore présents se sont engagés à ramasser les détritus.