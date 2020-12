Nîmes : une rave-party illégale interrompue par les forces de l'ordre

Alcool, stupéfiants et musique techno : c'est ce qu'ont trouvé les forces de l'ordre lorsqu'elles sont intervenues sur cette rave party illégale à Nîmes, après avoir été prévenues par les voisins. En arrivant sur ce terrain privé, mais non habité, les gendarmes et la police ont retrouvé les occupants d'une vingtaine de véhicules, très alcoolisés, en train de faire la fête.

L'organisateur a été identifié, il n'est a priori pas connu des services de police. Le terrain sur lequel avait lieu la fête appartient à son père. Il sera convoqué à la gendarmerie dans les jours qui viennent. Il devra s'acquitter d'une amende, et sera surtout entendu dans le cadre d'une enquête ouverte pour "mise en danger délibérée de la vie d'autrui". Les plaques d'immatriculation des véhicules des participants ont été relevées, mais le terrain n'était pas éclairé, et la nuit a rendu difficile leur identification et l'intervention de la police. Les forces de l'ordre devraient bientôt décider des suites à donner, concernant les participants.