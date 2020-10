Une rave party illégale rassemble 1 200 personnes à Lirac

Plus d'un millier de "teufeurs" se sont réunis de façon illégale ce dimanche à Lirac, près de Roquemaure. Cette rave party sauvage a été organisée entre Lirac et Tavel, près du massif de Romagnac. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie à 2 reprises pour déloger, jusqu'à ce dimanche soir, les individus les moins compréhensifs. D'autres, qui ne sont pas en état de conduire, vont dormir sur place. Non seulement, l'événement n'était pas autorisé, mais vu le nombre de personnes présentes, il ressemble encore plus à une forme de provocation vu le contexte sanitaire et la pandémie de covid-19. Jusqu'à 1200 personnes étaient rassemblées.

Entre 500 et 600 véhicules sur place

La fête était "illégale, non déclarée, et avec un tel contexte sanitaire" incompréhensible selon la sous-préfète du Vigan, Joëlle Gras jointe ce dimanche par France Bleu Gard Lozère. Les gendarmes ont procédé à une distribution de masques en arrivant. Quelques organiseurs portaient le masque. Les "teufeurs" venaient apparemment de différents pays, plusieurs plaques de pays européens ont été relevées.

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, c'est un élu de Lirac qui s'est rendu compte de la présence des ravers en faisant son jogging dans le secteur, dans la matinée ce dimanche

"L'Etat après une première phase de dialogue a procédé à l'évacuation. L'Etat ne subit pas, mais est en action. On ne peut pas se permettre de laisser ces rave party s'organiser, elles sont source de propagation du virus, et de création de clusters." Joëlle Gras, sous-préfete du Vigan, à FB Gard Lozère.

Plusieurs personnes ont été verbalisées, notamment pour usage de stupéfiants et alcoolémie, mais aussi pour des voitures garées sur des voies DFCI.

A 21h, ce dimanche, l'évacuation est maintenant terminée. Les fêtards seraient arrivées sur place, pour les premiers, vers 23h ce samedi soir.

Après une première phase de dialogue, en milieu de matinée, il était convenu que les organisateurs allaient nettoyer les lieux avant de partir. Cela n'avait toujours pas été réalisé dans l'après-midi. Les gendarmes sont alors passés à une deuxième phase d'intervention.

Trois personnes ont été arrêtées parmi les organisateurs. Mais surtout les gendarmes ont réussi à saisir 5 camions de logistique. Ils ont été intercepté quand les forces de l'ordre sont arrivées sur le site.

Il reste sur place ce dimanche les fêtards qui ne sont "pas en état de conduire", selon la sous-préfète du Vigan. "Il ne s'agit pas de les remettre sur la route, explique-t-elle à France Bleu Gard Lozère. Ils ont pour consigne de repartir dans la nuit, ou tôt ce lundi matin". Un nouveau passage des gendarmes est déjà programmé pour ce lundi