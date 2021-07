Une rave-party rassemble près de 1000 personnes à Brasparts

Depuis hier soir, entre 1000 et 1500 personnes sont réunies à Brasparts pour une rave-party ce dimanche. Quelques teufeurs commencent lentement à quitter les lieux en milieu de journée.

Depuis samedi soir, une rave-party a lieu sur la commune de Brasparts (Finistère) dans les Monts-d'Arrée, rassemblant 250 véhicules, soit entre 1000 et 1500 personnes. Ce dimanche midi, la rave-party continue même si quelques teufeurs commencent lentement à quitter les lieux.

Aucun incident majeur, ni de tensions, sont à déplorer suite aux déploiements de forces de l'ordre. Des opérations d'approvisionnement en eau par la Prefécture sont en cours, pour éviter les cas de déshydrations dus à la chaleur. Les autorités appelent également à la prudence vis-à-vis des risques d'incendie car des balots de paille secs se trouvent à proximité.

Le SAMU et les pompiers sont sur les lieux, en plus des gendarmes. Deux associations sont également présentes, dont la protection civile des Côtes-d'Armor qui déploie un dispositif de tests Covid. Des dépistages vont être organisés ainsi qu'une distribution de masques et de protections.

Cette rave-party est la suite d'une longue série de fêtes organisées en Bretagne. Ce week-end, les préfets des départements bretons ont pris des arrêtés pour empêcher les évènements du même genre.