Une rave-party réunit près de 500 personnes à Poiseul-lès-Saulx

Ils sont arrivés, ils ont fait la fête toute la nuit, et ils sont en train de repartir. Une rave-party s'est déroulée sur un terrain privé près de Poiseul-lès-Saulx (Côte-d'Or), dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Près de 500 personnes de toute la région Bourgogne-Franche-Comté, et même de la région lyonnaise se sont déplacées selon les gendarmes. Dans un week-end où plusieurs rave-party ont eu lieu partout en France notamment à Roybon (Isère) suite à un appel pour rendre hommage à Steve Maïa Caniço. On ignore si la soirée est lié à cet appel relayé sur les réseaux sociaux.

Une manifestation "festive", aucune interpellation

Les premières notes de musique ont débuté vers 19 heures, boostées par un sound system, qu'on peut assimiler à un mur de plusieurs enceintes posées les unes à côté des autres. Peu de temps après, plusieurs habitants des villages alentours comme Avelanges ou Avot appellent les gendarmes qui se rendent sur place vers 20 heures. Ils prennent contact avec les organisateurs et observent de loin la fête qui se déroule sans encombres. Les teufeurs décrivent tous une ambiance "festive", avec des personnes venues là pour faire la fête. De leur côté, les gendarmes se sont relayés toute la nuit jusqu'à ce dimanche et prévoient de rester jusqu'au départ de tout le monde.

La musique s'est arrêtée autour de midi, s'en est suivi le départ progressif des teufeurs. Certains ont été verbalisés, mais aucune interpellation n'a été effectuée selon les gendarmes sur place. Le tout dans un endroit bien connu des teufeurs de la région puisqu'il y a déjà eu plusieurs rave party sur ce terrain ces dernières années. Ces derniers mois, dans le département, il y a eu celle de Couchey dans la nuit du 1er au 2 mai.

Les organisateurs entendus dans la semaine

Les organisateurs doivent être entendus par les autorités dans les prochains jours en vue de poursuites par le procureur de la République. Il s'agirait de 4 à 5 personnes faisant partie d'une association musicale selon les forces de l'ordre.