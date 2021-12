Une rave party en cours route de Lorient à Rennes

Les teufeurs ont investi un hangar désaffecté de la route de Lorient à Rennes dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre. La free party se déroule à la sortie de la ville, après le Brit Hôtel. Le enceintes crachent de la techno depuis environ 23 heures, ce samedi. "Tout est sous contrôle", selon les autorités.

Près de 2000 personnes étaient réunies au plus fort de la fête, selon les forces de l'ordre. Elles étaient encore plus d'un millier en milieu de matinée, et plus de 800 encore ce dimanche midi. Aucun débordement n'a été constaté par la police. En revanche, les pompiers sont intervenus à sept reprises, à la demande de certains participants, pour prendre en charge des malaises. Six personnes ont été évacuées, selon les pompiers, mais aucune intervention n'a été recensée pour un problème grave.