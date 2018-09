Sainte-Montaine, France

Le propriétaire du site ne décolère pas. Il a été réveillé à 2 heures du matin ce dimanche par un coup de téléphone : "On habite dans le Loiret, on possède juste ce champs entourés de pins à Sainte Montaine. Le garde de la propriété a appelé au milieu de la nuit pour nous dire qu'il y avait une rave party chez nous !"

250 à 300 teufeurs ont en effet afflué vers ce champs situé entre les communes de Sainte Montaine et de Ménétréol-sur-Sauldre (Cher) confirment les gendarmes. Il n'y a pas eu de blessé et la plupart avait quitté les lieux dimanche midi.

Le propriétaire va porter plainte : " On n'entre pas chez les gens comme ça ! En plus, on a eu peur qu'ils mettent le feu ! C'est très sec en ce moment et ils jouent avec des pétards et des boules de feu ! Je suis très en colère".