Une reconstitution est prévue fin septembre dans l'affaire Aboubacar Fofana

Sa mort avait embrasé les quartiers nantais. Le 03 juillet 2018 Aboubacar Fofana, 22 ans, mourrait lors d'un contrôle de police quartier du Breil à Nantes, victime du tir d'un CRS. Deux ans après le drame, le dossier est toujours à l'instruction. Une reconstitution est prévue fin septembre.

Selon nos informations il s'agit d'une reconstitution "hors sol." Pour des raisons de sécurité, elle n'aura pas lieu là où se sont déroulés les faits au 68 rue des plantes dans le quartier du Breil, mais dans un endroit éloigné des regards. Peut-être la cour d'une gendarmerie, en tous cas un endroit suffisamment grand pour y installer une voiture similaire à celle dans laquelle Aboubacar Fofana a perdu la vie.

Première audition fin juin 2020

Le CRS mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été entendu pour la première fois fin juin par le juge d'instruction à Nantes. Il a été question du parcours de vie de ce presque quinquagénaire à la carrière sans histoire. Lors de l'interrogatoire il a maintenu sa deuxième version des faits, non pas la légitime défense comme il l'avait d'abord dit, mais la version accidentelle.

Conseil de discipline en 2019

L'an dernier le CRS qui a tiré sur Aboubacar Fofana a été sanctionné en conseil de discipline, puis il a repris le travail. Il n'est plus basé à Bergerac en Dordogne et il n'est plus CRS. Il reste en Nouvelle Aquitaine dans un autre département où il remplit des tâches administratives. Le juge a prévu de l'entendre à nouveau début septembre plusieurs jours avant la reconstitution.

à lire aussi Une marche blanche à Nantes, un an après la mort d'Aboubacar Fofana au Breil

à lire aussi Jeune homme tué à Nantes : 1.200 personnes à la marche blanche pour Aboubacar Fofana