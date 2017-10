Une réglementation des panneaux publicitaires aux Arcs

La mairie des Arcs met en place un accord local de publicité, pour réglementer les panneaux publicitaires, les affichages et les enseignes.

Réglementer les panneaux publicitaires, les affichages et les enseignes, c'est l'enjeu de la commune des Arcs.

Une réunion de concertation a eu lieu la semaine passée. Le but : moins de panneaux le long de la RN7 et des enseignes plus adaptées au centre-ville !

144 panneaux publicitaires rien que sur la commune

La municipalité dit avoir comptabilisé 144 panneaux publicitaires sur le territoire de la commune, le long de la Nationale 7. Alors que, selon le Code de l'Environnement, ces panneaux sont interdits en dehors de l'agglomération.

D’autres communes l’ont déjà fait

Plusieurs communes autours, comme Le Muy, ont déjà mis en place un règlement local de publicité, pour répondre au problème.

Quand il n'y a pas de règlement local, c'est la préfecture qui sera chargée de faire appliquer les règles.

Le règlement devrait lui entrer en vigueur à la fin 2018.