"Une relation sans consentement libre est un viol", des féministes demandent "justice pour Julie" à Bayonne

Des drapeaux violets, devenue la couleur symbole des luttes féministes, ont été brandis ce dimanche 7 février devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Une cinquantaine de manifestants est venue demander "justice pour Julie". Le collectif féministe Zutik a relayé l'appel de Corinne Leriche, la mère de cette jeune femme. Julie [prénom d'emprunt], âgée de 25 ans, accuse une vingtaine de pompiers de Paris de l'avoir violée entre ses 13 et 15 ans.

Demande de requalification en "viol"

Trois d'entre eux ont initialement été mis en examen pour viol sur mineure, une infraction passible des assises, mais en juillet 2019 le juge avait finalement requalifié les faits en "atteinte sexuelle". Ils seront donc jugés en correctionnelle. Une décision confirmée par la Cour d'appel en novembre dernier, "considérant que la victime avait consenti aux actes qu'elle avait subis", avait déclaré Me Jean Tamalet, l'avocat de Julie. Inadmissible pour la partie civile qui a saisi la Cour de cassation. Les sages examineront ce mercredi la demande de requalification en "viol". Pour les autres pompiers mis en cause, le juge d’instruction estime que l’abus d’autorité n’est pas caractérisé.

Il y a un déni de justice systémique

Itzar, bénévole au sein de l'association Bagera (Nous sommes) à Hendaye dénonce un déni de justice. "Elle était mineure. Elle n’était pas en capacité de donner un consentement CLAIR. Puis, elle a eu la force de dénoncer ce qu’elle a subi mais le système ne l’a pas soutenu. Il y a une faille puisque la justice ne reconnaît pas la gravité de ce qui lui est arrivé. Alors nous manifestons pour montrer à Julie que nous la soutenons".

Environ 50 manifestants se sont rassemblés ce dimanche devant le tribunal de Bayonne, pour soutenir Julie. Cette jeune femme accuse des pompiers de l'avoir violée lorsqu'elle était adolescente © Radio France - Sonia Ghobri

Véronique, une des membres du collectif Zutik, abonde en ce sens. "Je dirais même qu'il y a un déni de justice systémique. Seules 10% des victimes de viols portent plainte, mais l'affaire sera jugée aux assises que dans 2% des cas. On banalise les agressions : Julie a eu des relations sexuelles avec plusieurs majeurs, parfois en même temps. Ce n'est pas entendable. Julie était une enfant vulnérable lorsque ces pompiers sont entrés en contact avec elle. Elle était en dépression, elle prenait des médicaments. Lorsqu'ils l'ont prise en charge , ils ont dû remplir une fiche d'intervention. Ils connaissaient son âge, ils savaient qu'elle était fragile. On ne peut pas considérer qu'ils n'ont exercé aucune contrainte sur elle. Il y avait au moins contrainte psychologique".

Nous ne sommes pas face à un faits divers localisé mais bien face à un fait de société que la société doit prendre en charge

Charlotte tient une pancarte sur laquelle elle a écrit "Julie on te croit, tu n'es pas seule". Pour elle, il est très important de se mobiliser. "Nous ne sommes pas face à un faits divers localisé mais bien face à un fait de société que la société doit prendre en charge". Elle est venu avec un ami, Aurélien. "En tant qu’homme je me sens concerné. Nous devons nous remettre en question sur notre rapport à la gente féminine".

Les collectifs féministes demandent à ce que toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans soit présumée non-consentie © Radio France - Sonia Ghobri

Sur les marche du palais de justice, les manifestants annoncent leur revendications : imprescriptibilité du viol, une présomption de non-consentement pour tout mineur de moins de 15 ans. Pour les manifestants la loi doit être modifiée. "Elle est en contradiction avec ce que la société est en train de comprendre, de percevoir et d’intégrer. Ces questions sur les agressions sexuelles, les viols, l'inceste, deviennent évidente pour tout le monde. Il n’est pas normal pour que le droit soit en retard sur ce point", regrette Véronique. Claire poursuit. "La législation française laisse des trous dans la raquette. Il faut prouver la contrainte, la surprise, la violence pour être reconnue victime de viol. Que fait-on des femmes en état de sidération ? Il faut mettre fin à la culture du viol. Dans cette société, on considère encore trop souvent qu'une femme violée est en partie responsable ce qui est arrivé. Quoi qu'elle fasse, elle aurait du agir autrement".