Auxerre, France

Il y aura bien un nouveau procès de Michel Fourniret et probablement de Monique Olivier, pour le meurtre de Joanna et celui de Marie-Angèle Domèce.

Deux meurtres commis dans l'Yonne dont Fourniret a avoué être l'auteur en février dernier. Marie-Angèle Domèce avait disparu en juillet 1988, son corps n'a jamais été retrouvé. Joanna Parrish avait été retrouvée morte, le 17 mai 1990 sur une rive de l'Yonne à Monéteau, après avoir été étranglée et violée.

"C'était très émouvant" — Maître Didier Seban

Les parents de Joanna ont le sentiment que les choses ont beaucoup avancé explique leur avocat maitre Didier Seban : " C'était très émouvant pour les parents d'être reçus par un juge d'instruction après les aveux de Fourniret. Cela été un moment d'humanité, tout simplement, _c'était très important pour eux_. Ils voulaient être sûr qu'une fois de plus ce n'était pas un espoir qui a souvent été déçu dans leur affaire. Il a fallu souvent batailler contre les décisions des précédents juges d'instruction qui malgré les aveux de Monique Olivier avaient décidé de classer le dossier. C'est la cour d'appel de Paris qui a décidé de le rouvrir donc ils voulaient être certains qu'on irait au bout. Je crois qu'ils sont rassurés, ils ont le sentiment que le travail était fait et qu'enfin bientôt un juge pourrait dire qui a tué leur fille et dans quelle circonstance.

Le nouveau procès de Michel Fourniret, pour les meurtres de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce ,pourrait se tenir fin 2020 à Paris selon maître Seban. La famille de Marie-Angèle Domèce devrait être elle aussi bientôt reçue par la juge d'instruction.