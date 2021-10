Une Rennaise, Eszter Dudás, lauréate du prix jeune talent pour les femmes et la science

Une post-doctorante de l'Université de Rennes 1, Eszter Dudás, est lauréate du prix jeune talent pour les femmes et la science, décernée par l'UNESCO et la fondation L'Oréal. Une récompense pour poursuivre ses recherches mais aussi briser le plafond de verre.

Eszter Dudas, une post-doctorante de l'institut de physique de Rennes, a reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science de l'UNESCO et la fondation L'Oréal.

Eszter Dudás a 29 ans, elle est athlète de haut niveau, polyglotte et une scientifique brillante. Ce jeudi 7 octobre, elle se voit remettre le prix jeune talent pour les femmes et la science, décernée par l'UNESCO et la fondation L'Oréal. Une récompense pour ses travaux qui doivent permettre de "mieux comprendre l'origine de la formation des exoplanètes", c'est à dire les planètes situées en dehors du système solaire, explique Eszter Dudás.

Originaire de Budapest en Hongrie, elle s'est installée à Rennes pour son doctorat. Dans son laboratoire d'astrophysique, "il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes", explique la scientifique. Parce qu'en France sa spécialité reste très masculine, une différence qui l'a frappée avec son pays d'origine. "Pourtant pendant 20 ans, mon pays natal, je ne me suis jamais demandé si c'était bizarre ou pas d'être une femme avec un diplôme d'ingénieur. Personne n'a été surpris dans ma famille quand j'ai dit que je voulais faire des études de génie mécanique."

Une formation pour "briser le plafond de verre"

Le prix jeune talent pour les femmes et la science va lui permettre de toucher une bourse de recherche de 15.000 €. Mais elle a également suivi un "programme de formation au leadership", une manière de briser plus facilement le plafond de verre selon les organisateurs. L'occasion aussi pour Eszter Dudás de mieux prendre conscience des inégalités. "Quand j'ai appris que parmi les lauréats des prix Nobel scientifiques, il n'y a que 3% de femmes, j'ai été très choqué. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas."

Ce prix doit aussi mettre en valeur les parcours de ces jeunes femmes scientifiques. Pour encourager les jeunes filles à s'engager dans des parcours réputés très masculin. "Je ne vois pas la différence au niveau de compétences dont on a besoin. C'est juste une idée dans la tête des jeunes", explique Eszter Dudás.