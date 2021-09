Une rentrée 2021 prometteuse pour l'apprentissage dans les Hauts-de-France

L'apprentissage a aussi fait sa rentrée il y a une semaine. Et il semble séduire de plus en plus dans les Hauts-de-France. En 2021, il y a pour le moment 19% d'inscription dans des formations d'apprentissage dans l'artisanat. La coiffure fait partie des formations prisée.

Coline termine de rincer les cheveux d'une cliente. Mais cette salariée n'est pas tout à fait comme ses collègues. Elle est en apprentissage dans ce salon de coiffure de Lille. C'est sa deuxième année de CAP au CFA (Centre de Formation des Apprentis) de Lille. Trois jours toutes les deux semaines, elle suit les cours du CFA mais le reste du temps, elle travaille au salon. "On apprend plus vite au salon qu'à l'école", explique Coline. "On peut aller plus loin dans le métier, on voit plus de choses et plus tard on sait déjà comment ça se passe dans un salon.". Une apprentie qui fait la fierté de Jennifer, sa maître de stage : "On est le point de départ de leur vie professionnelle, donc de pouvoir leur apprendre tout ce que l'on a appris, c'est une fierté."

Coiffeurs recherchent main d'œuvre

Dans les Hauts-de-France on estime à 5000 le nombre de salariés supplémentaires qu'il faudrait dans les 10 000 salons de coiffures de la région. Alors l'apprentissage est une solution qui permet aux artisans d'avoir de la main d'œuvre supplémentaire, mais aussi une vocation sociale. "L'apprentissage c'est la certitude demain d'avoir un emploi. C'est un emploi choisi, puisque pour nos apprentis c'est un rêve d'enfant, donc on a plaisir à les former pour un emploi d'avenir.", se félicite Rémi Bureau, le gérant du salon de coiffure et de 13 autres établissements dans la métropole lilloise. D'ailleurs il doit ouvrir dans l'automne un 14ème salon, à Tourcoing et deux apprentis sont recherchées.

Plus 19% d'apprentis pour cette rentrée

On ne connaît pas encore les chiffres définitifs de l'apprentissage dans les Hauts-de-France en cette rentrée 2021. Ils seront connus dans le courant du mois de septembre. Mais dans le secteur de l'artisanat, les premières tendances sont positives.

La formation en coiffure est l'une des formations proposées au CFA de Lille © Radio France - Florent Vautier

"Plus 19% d'apprentis", détaille Laurent Rigaud, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les Hauts-de-France. "L'apprentissage est le maillon fort de la relance économique. Comment on fait pour apprendre un métier si on a un pied dans l'entreprise ?". A Lille, le taux d'emploi des apprentis qui sortent du CFA est d'environ 80%.