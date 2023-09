Une rentrée apaisée à l'université Jean Jaurès de Toulouse

Les 32.000 étudiants de l'université Jean Jaurès à Toulouse ont fait leur rentrée ce lundi 25 septembre. Au printemps dernier leur fac était restée fermée pendant deux longs mois durant le fronde contre la réforme des retraites. Le bâtiment "le Gai Savoir" avait été barricadé, occupé et détérioré. Aujourd'hui, il a rouvert et il est entièrement rénové comme France Bleu Occitanie a pu le constater.

Finies les barricades, place à la peinture fraîche

Le Gai Savoir est redevenu un lieu accessible à tous. L'entrée n'est pas barricadée. Plus besoin d'enjamber une fenêtre pour accéder à ce grand bâtiment de deux étages. Seuls quelques tags subsistent au dernier étage, celui qui avait été transformé en dortoir, des cours y sont à nouveau dispensés.

Le dernier étage du "Gai Savoir" en cette rentrée 2023. © Radio France - Pascale Danyel

Les étudiants retrouvent un bâtiment fraîchement repeint, il n'y a plus de mobilier entassé dans le hall de l'entrée, la bibliothèque sert à nouveau, la salle de musique aussi. Le foyer avec son café à 30 centimes est lui aussi également ouvert.

Les étudiants se disent heureux d'y retrouver leurs activités sans pour autant regretter l'occupation de l'an passé ; ils y voyaient un moyen d'exprimer leur désaccord avec le gouvernement concernant la réforme des retraites.

Angelina, Louise et Julie sont étudiantes à l'université Jean Jaurès de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Jean Jaurès est une fac historiquement à gauche, c'est une marque de fabrique que ces étudiantes revendiquent, après une année marquée par la grève et l'occupation du Gai Savoir, Angelina, Louise et Julie se préparent à une nouvelle année, mais n'entendent pas pour autant tourner la page de la révolte : "c'est important de ne pas oublier l'occupation, il ne faut pas tourner la page du désastre de la réforme des retraites et du fait qu'on n'a pas du tout était entendu", "ça ne m'étonnerait pas en cas de nouveau clash politique national que la fac reparte en manifestation, en militantisme sur ce genre de base". Avec un bémol : "je suis contente que la rentrée se passe dans l'apaisement, surtout pour les premières années qui cherchent leurs salles de cours, arrivent parfois de loin, déménagent et font face à un gros changement, c'est une nouvelle étape l'entrée à l'université !"