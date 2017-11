Une rescapée du Bataclan témoigne "Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas"

Cette femme vit aujourd'hui à Nantes. Le 13 novembre 2015, elle était au Bataclan avec son mari. Tous les deux s'en sont sortis vivants. Les attentats de Paris ont fait, ce jour là, 130 morts et 350 blessés.

Avec l'arrivée de cette date anniversaire, "les cauchemars reviennent. On a pas fermé l’œil de la nuit, impossible. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. C'est un peu violent mais on s'y est habitué. C'est horrible de s'habituer à des choses pareilles". Depuis l'attentat du Bataclan, elle et son mari ont été aidés par des médecins et des psychiatres selon la technique de l'EMDR (à base de mouvements oculaires). Aujourd'hui, à chaque attentat dans le monde, ils revivent ce cauchemar, "parce qu’on connait la douleur et on a envie de pouvoir aider ces gens qui subissent la même atrocité que nous. C'est un long chemin".

Ce soir, leur premier concert depuis 2 ans

Cette nantaise n'a toujours pas repris son travail "mais ça va venir". Ce soir, avec son mari, elle ira à son premier concert depuis 2 ans. "On va tenter chez Stéréolux. On s'y est préparé et Stéréolux nous a aidé. C'est une très belle preuve d’empathie !"